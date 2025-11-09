Hà Nội vào top 10 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á

Hà Nội, Việt Nam là nơi hội tụ rất nhiều món ăn ngon. Bạn dễ dàng tìm được món ăn trong những con hẻm nhỏ đến những góc phố đông đúc. Hãy thưởng thức bánh mì gà, bò và bánh mì chay ở 25 Hàng Cá; ăn tô phở nóng Hàng Trống ở số 8 phố Hàng Trống, còn bún chả thì đến 74 Hàng Quạt hay chạy về 33 Phan Phù Tiên, Cát Linh để ăn bánh cuốn Bà Lộc… - Ảnh: Andy Soloman/Shutterstock