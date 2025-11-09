Hà Nội vào top 10 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á
Xuân Bình|11/09/2025 08:54
Trong danh sách 10 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á của tạp chí Time Out có Hà Nội của Việt Nam. Món ăn của các thành phố này rất phong phú, ngon miệng, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng.
Georgetown, bang Penang, Malaysia có sự giao thoa văn hóa giữa người Mã Lai, Trung Quốc, Ấn Độ và Anh nên có cả danh sách dài các món để ăn. Bạn nên thử char kuey teow (mì xào), roti canai (bánh mì dẹt Ấn Độ), hokkien mee (một loại mì)…- Ảnh: laksaliciouspenang
Hà Nội, Việt Nam là nơi hội tụ rất nhiều món ăn ngon. Bạn dễ dàng tìm được món ăn trong những con hẻm nhỏ đến những góc phố đông đúc. Hãy thưởng thức bánh mì gà, bò và bánh mì chay ở 25 Hàng Cá; ăn tô phở nóng Hàng Trống ở số 8 phố Hàng Trống, còn bún chả thì đến 74 Hàng Quạt hay chạy về 33 Phan Phù Tiên, Cát Linh để ăn bánh cuốn Bà Lộc… - Ảnh: Andy Soloman/Shutterstock
Singapore có ẩm thực đường phố rất tuyệt và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2020. Với hơn 200 khu ẩm thực đường phố, có hàng ngàn gian hàng bán các món ăn đặc trưng như: laksa (bún nước cốt dừa), bak kut teh (canh sườn heo), bánh cà rốt chiên, cơm gà Hải Nam… - Ảnh: Bukit Batok West Hawker Centre
Mumbai, Ấn Độ có sự giao thoa giữa người địa phương, Nam Ấn Độ, Anh và Bồ Đào Nha nên đã tạo ra nền ẩm thực vô cùng phong phú. Đừng bỏ lỡ món pav bhaji (cà ri rau củ sền sệt ăn với bánh mì mềm), bhelpuri (một món cơm chua, ngọt, cay), bánh dosa (giống bánh xèo), vada pav (bánh bao khoai tây chiên kẹp trong bánh mì cuộn)… - Ảnh: Shutterstock
Chiang Mai, Thái Lan nổi tiếng với ẩm thực lanna - món ăn có vị cay đậm, ít dùng nước cốt dừa, có các loại rau dại, thảo mộc và ăn gạo nếp. Vào các khu chợ đêm bạn có thể thưởng thức lạp xưởng, xúc xích heo cay, gaeng ho (cà ri trộn); kaeng hung leh (cà ri heo hầm có vị chua ngọt, mặn, không có nước cốt dừa) … - Ảnh: Shutterstock
Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) là thủ phủ ẩm thực của Đài Loan. Mì trứng thịt heo, mì lươn, canh thịt bò là những món nổi tiếng ở đây. Bạn có thể đến chợ đêm Garden vào thứ Năm, thứ Bảy, Chủ nhật để ăn: trứng chiên với hàu, khoai lang rim đường, bánh quan tài (một loại bánh mì khoét rỗng ruột có nhân thịt bên trong), đậu hủ thúi… Ảnh: Shutterstock
Osaka, Nhật Bản được mệnh danh là "nhà bếp của Nhật Bản". Với giá phải chăng, bạn tha hồ thưởng thức: takoyaki (bánh bạch tuộc viên), okonomiyaki (bánh xèo mặn của Nhật), kushikatsu (thịt, hải sản, rau củ xiên que phủ lớp bột mỏng đem chiên)… - Ảnh: TheNUshutter/Shutterstock
Bangkok, Thái Lan nổi tiếng với những món ăn đường phố thơm ngon như: trứng ốp la nhân cua, xôi xoài, mì tom yum, cà ri xanh… - Ảnh: Shutterstock
Phnom Penh, Campuchia không chỉ có nhện tarantula, bọ cạp chiên giòn mà còn nổi tiếng với mắm bò hóc, cà ri cá, bánh mì pate. Chợ trung tâm và chợ Toul Tompong là “thiên đường” món ăn đường phố ở Phnom Penh - Ảnh: Pon Viro/Shutterstock
Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc là kinh đô của ẩm thực Tứ Xuyên cay tê tái. Ghé qua chợ đêm Sanse Road và phố ẩm thực Jianshe Road là thử được rất nhiều món ăn đường phố truyền thống, mang đậm hương vị Tứ Xuyên với giá phải chăng. Bạn đừng bỏ qua món đậu hủ ma bà (Mapo) cay, nóng, béo, mềm, thơm và món mì trộn dan dan cay nồng tê lưỡi - Ảnh: Shutterstock