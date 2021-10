Hà Nội: Ưu tiên tiêm vaccine mũi 2 cho người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, công nhân, shipper

Theo Công điện, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương, Thành phố đã điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch và từng bước phục hồi các hoạt động giao thương, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nguy cơ, diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, khó lường

Những ngày gần đây, Hà Nội và các tỉnh lân cận có xu hướng gia tăng các ca nhiễm mới là người trở về từ các địa phương phía nam; có trường hợp không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh; một số tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ và người dân có biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không thực hiện nghiêm quy định 5K trong khi tỉ lệ tiêm vaccine chưa đạt độ bao phủ theo yêu cầu và người dưới 18 tuổi chưa được tiêm; nguy cơ, diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, khó lường.

Nhằm giữ vững thành quả đạt được để bảo vệ an toàn cho Thủ đô, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu giám đốc/thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và sự chủ động vào cuộc quyết liệt, thực chất, hiệu quả, ngay từ cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác những tháng cuối năm 2021.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, ban chỉ đạo, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cùng sự vào cuộc thực chất, hiệu quả, kịp thời của các tổ chức, lực lượng đoàn thể, đơn vị, người dân tại từng gia đình, khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm; gắn kết vai trò, trách nhiệm của cộng đồng và mỗi công dân trên từng địa bàn.

Ban chỉ đạo, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phân công cụ thể từng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống dịch theo địa bàn; bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ và Thành phố, đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các nhà ga, bến tàu, bến xe, địa điểm công cộng, hoạt động tập trung đông người trên địa bàn.

Hà Nội chính thức dừng kiểm soát các cửa ngõ ra vào TP



Tổ chức chiến dịch cao điểm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh của Trung ương và Thành phố theo lĩnh vực, địa bàn quản lý (việc khai báo y tế, theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú, tiêm chủng, nguyên tắc 5K, quét mã QR, bảo đảm khoảng cách, công suất tại các địa điểm, hoạt động, ứng dụng CNTT để quản lý di biến động dân cư...). Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm; đóng cửa các cơ sở vi phạm, không bảo đảm quy định, yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch gắn với xử lý trách nhiệm người đứng đầu, chủ các cơ sở và cá nhân tham gia; đồng thời tuyên truyền để chấn chỉnh kịp thời.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, giám sát và quản lý di biến động dân cư

Huy động sự vào cuộc của các lực lượng từ cơ sở, nòng cốt là lực lượng công an kết hợp với việc phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng, mô hình “liên gia tự quản”, các lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, đội tự quản, các đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh… trong công tác phòng, chống dịch bệnh; rà soát, giám sát di biến động dân cư, nhất là người từ các địa phương khác về Thành phố; thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tránh để lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng; thực hiện nghiêm quy định “5K”, ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, giám sát và quản lý di biến động dân cư. Kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế ngay tại cửa các sân bay, nhà ga, bến xe…

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức hướng dẫn, triển khai kịp thời việc công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) thuộc Thành phố và các biện pháp áp dụng tương ứng trên cổng thông tin điện tử của địa phương và ngành y tế; thông tin truyên truyền kịp thời để các tổ chức, đơn vị, người dân thực hiện bảo đảm an toàn, phòng chống dịch trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan căn cứ tình hình thực tiễn và diễn biến dịch bệnh, độ bao phủ vaccine và điều kiện thực tế (mật độ dân cư, điều kiện kinh tế xã hội...), khả năng ứng phó để tham mưu Ban Chỉ đạo Thành phố phòng, chống dịch, UBND Thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Chính phủ xem xét, cho phép điều chỉnh các tiêu chí, cấp độ dịch cho phù hợp, bảo đảm quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ trong tháng 10/2021...

Ưu tiên tiêm vaccine mũi 2 cho người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, công nhân các khu công nghiệp

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm vaccine, ưu tiên tiêm vaccine mũi 2 cho người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, công nhân các khu công nghiệp, chế xuất, lực lượng shipper, vận chuyển, giáo viên, người làm việc tại các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại, siêu thị… tiến tới tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi khi có vaccine và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ban hành hướng dẫn thực hiện các biện pháp y tế đối với người nhập cảnh, người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp vào TP. Hà Nội theo hướng dẫn của Trung ương.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, nghiên cứu Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, tham mưu, báo cáo Thành phố để tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) bảo đảm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Công an Thành phố chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở và tại các địa bàn, khu vực cách ly y tế; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là hành vi chống lại lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Dừng hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra/vào Thành phố…