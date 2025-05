Hà Nội: Triển khai hàng loạt dự án nhà ở, khu đô thị tại huyện Thanh Trì

Theo đó, UBND TP. Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục 27 dự án với tổng diện tích đất 302,53 ha. Bao gồm: Khu đô thị mới C3-1 tại xã Đại Áng; khu đô thị mới tại xã Liên Ninh; xây dựng tuyến đường nối cầu Hòa Bình đi khu đô thị Nam Linh Đàm; khu đấu giá quyền sử dụng đất số 2 xã Tam Hiệp; nâng cấp trường THCS xã Hữu Hòa; nâng cấp trường mầm non A Liên Ninh; xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; khu đô thị mới Cầu Bươu; Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở...

Đáng chú ý, có 3 dự án nhà ở xã hội được bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025, gồm: Dự án Khu nhà ở xã hội Tân Triều (quy mô 6,97ha, do Tổng Cty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị đăng ký, triển khai tại xã Tân Triều); Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an tại xã Thanh Liệt; Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu A18 thuộc dự án Khu chức năng đô thị Nam đường Vành đai 3 (xã Thanh Liệt)…