Hà Nội tổ chức 6 trận địa bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

N. Huyền| 22/08/2025 22:59

Hà Nội sẽ bố trí 6 trận địa pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9, trong đó 2 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bố trí 6 trận địa pháo hoa, trong đó 2 trận địa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (trước trụ sở Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội).

w phao hoa 4 114013.jpg
Hà Nội tổ chức 6 trận địa bắn pháo hoa dịp 2/9. Ảnh: Thạch Thảo 

Bốn trận địa còn lại được tổ chức tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); Khu Liên hợp Thể thao quốc gia (phường Nam Từ Liêm); Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Mỗi trận địa sẽ bắn 600 quả pháo tầm cao và 90 giàn pháo tầm thấp với thời lượng 15 phút, từ 21h00 đến 21h15 ngày 2/9/2025.

Tổng kinh phí thực hiện là 13,45 tỷ đồng, sử dụng từ ngân sách địa phương. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Công an Thành phố, các sở, ngành và UBND các phường bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

