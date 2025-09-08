Hà Nội tiếp tục mời làm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa phát thông báo mời các tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (đợt 3).

Các đơn vị có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án theo mẫu số 02 tại phụ lục Nghị định số 75 ngày 1/4/2025 của Chính phủ.

Trong đó phần chứng minh năng lực tài chính, gồm một trong các tài liệu báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.