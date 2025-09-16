Hà Nội thí điểm hỗ trợ lưu động thủ tục mua nhà ở xã hội tại xã Đông Anh

Mới đây, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 61/KH-TTPVHCC về việc triển khai hỗ trợ lưu động trong công tác tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục mua nhà ở xã hội.
Công tác thí điểm sẽ được triển khai đối với các dự án nhà ở xã hội nằm trên địa bàn xã Đông Anh, thời gian thực hiện kéo dài từ ngày 15/9 - 30/9/2025. Các quầy tư vấn, hỗ trợ sẽ được bố trí tại Chi nhánh số 8 – UBND xã Đông Anh (số 66 - 68 Cao Lỗ, xã Đông Anh).
Tại đây, người dân sẽ được cán bộ chuyên môn trực tiếp tư vấn pháp lý, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, kê khai mẫu biểu, hoàn thiện các tờ khai, các giấy tờ liên quan đến thủ tục đăng ký, xét duyệt mua nhà ở xã hội đối với trường hợp đủ điều kiện mua. Đặc biệt, các đối tượng người có công, người yếu thế, người ít tiếp cận công nghệ thông tin sẽ được ưu tiên hướng dẫn trước.
|Phối cảnh dự án nhà ở xã hội sắp được mở bán tại xã Đông Anh. Ảnh: Nhà ở xã hội Uy Nỗ
Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, công dân sẽ được giải đáp, hướng dẫn bổ sung theo quy định. Đồng thời, người dân cũng được hỗ trợ các kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số như lấy số thứ tự trên iHanoi, sử dụng chữ ký số, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Việc tổ chức lưu động không chỉ giúp giảm sai sót khi lập hồ sơ, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, mà còn góp phần thay đổi thói quen từ nộp hồ sơ trực tiếp sang trực tuyến, từng bước hình thành cộng đồng công dân số.
Sắp tới, xã Đông Anh sẽ có dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ chuẩn bị mở bán. Đây là công trình do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Dự án gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum.
Tổng số căn hộ tại đây là 466 căn, trong đó 419 căn để bán và 47 căn cho thuê mua. Diện tích các căn từ 40 - 76,6 m2. Đáng chú ý, dự án này không cho thuê nhà ở xã hội và bán căn hộ thương mại.
Mức giá bán căn hộ tại đây là 20,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có chi phí bảo trì). Giá cho thuê mua là 288.527 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT và chưa tính phí bảo trì). Phí bảo trì tại dự án này là 392.716 đồng/m2.
Thời điểm chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua là quý III/2025. Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2026.
Ngoài dự án trên, xã Đông Anh còn có nhà ở xã hội Uy Nỗ - Việt Hùng đang trong quá trình tìm kiếm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 38,4 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 5.363 tỷ đồng.
Tiến độ dự án được duyệt đến năm 2032. Sau khi hoàn thành, khu nhà ở xã hội này dự kiến sẽ là nơi sinh sống của khoảng 5.600 người.
Không chỉ hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, Hà Nội mới đây còn đề xuất giảm lãi vay mua nhà ở xã hội. Tại dự thảo Nghị quyết về mức vay, lãi suất cho người nghèo, các đối tượng chính sách và nhóm đặc thù, thành phố đã kiến nghị giảm lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội từ 6,6%/năm xuống còn 4,8%/năm.
Lý giải đề xuất trên, TP. Hà Nội cho biết, lãi vay của các chương trình tín dụng được thực hiện theo quy định của Trung ương và đã không điều chỉnh trong nhiều năm. Đơn cử, lãi suất cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã được áp dụng từ 2015 đến nay. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm, dẫn đến lãi vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội không còn hấp dẫn.
Trong năm nay, Hà Nội sẽ 6 dự án nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Số lượng căn hộ tương ứng được đưa ra thị trường sẽ là 4.730 căn.
Trong đó, một số dự án sẽ tập trung mở bán từ nay tới cuối năm. Ví dụ, nhà ở xã hội Uy Nỗ (xã Đông Anh) và Rice City Long Châu (phường Việt Hưng) dự kiến thu hồ sơ ngay trong quý III/2025; nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc) sẽ mở bán vào tháng 10/2025; nhà ở xã hội N01 Hạ Đình (phường Thanh Liệt) sẽ tiếp nhận đơn đăng ký mua, thuê vào quý IV/2025.