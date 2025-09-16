Hà Nội thí điểm hỗ trợ lưu động thủ tục mua nhà ở xã hội tại xã Đông Anh

Mới đây, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 61/KH-TTPVHCC về việc triển khai hỗ trợ lưu động trong công tác tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục mua nhà ở xã hội.

Công tác thí điểm sẽ được triển khai đối với các dự án nhà ở xã hội nằm trên địa bàn xã Đông Anh, thời gian thực hiện kéo dài từ ngày 15/9 - 30/9/2025. Các quầy tư vấn, hỗ trợ sẽ được bố trí tại Chi nhánh số 8 – UBND xã Đông Anh (số 66 - 68 Cao Lỗ, xã Đông Anh).

Tại đây, người dân sẽ được cán bộ chuyên môn trực tiếp tư vấn pháp lý, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, kê khai mẫu biểu, hoàn thiện các tờ khai, các giấy tờ liên quan đến thủ tục đăng ký, xét duyệt mua nhà ở xã hội đối với trường hợp đủ điều kiện mua. Đặc biệt, các đối tượng người có công, người yếu thế, người ít tiếp cận công nghệ thông tin sẽ được ưu tiên hướng dẫn trước.