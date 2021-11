Hà Nội: Thêm một tòa chung cư ở tổ hợp HH Linh Đàm bị tạm phong tỏa

Your browser does not support the audio element.

Sáng 20/11, một lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận, chính quyền sở tại vừa tiến hành phong tỏa tạm thời tòa chung cư HH3C Linh Đàm vì ghi nhận một cư dân ở đây là F0.