Hà Nội thêm 49 ca Covid-19, cả ngày có 133 bệnh nhân

49 ca mắc Covid-19 phân bố tại Thanh Xuân (39), Đông Anh (3), Đan Phượng (1), Hoàng Mai (1), Mỹ Đức (1), Đống Đa (1), Thường Tín (1), Hà Đông (1) và Hoài Đức (1).

Như vậy ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận 133 ca, trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 129 ca khu cách ly. Thông tin 49 ca mắc mới như sau:

Ca cộng đồng là bệnh nhân nam M.D.T , sinh năm 1992, ở An Thượng, Hoài Đức. Ngày 27/8, bệnh nhân được lấy xét nghiệm sàng lọc do cùng thôn với ổ dịch xóm Ngò, An Hạ. Ngày 28/8, người này có kết quả dương tính.

Chùm liên quan TP.HCM có 1 ca là bệnh nhân nữ L.T.P.T, sinh năm 2002, ở Yên Nghĩa, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 đã hoàn thành 1 tháng cách ly tại TP.HCM, sau đó di chuyển về Biên Hòa, Đồng Nai và tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô ra đến Hà Nội ngày 26/8. Ngày 28/8, người này xét nghiệm có kết quả dương tính.

Tại địa chỉ Việt Hùng, Đông Anh Có 3 ca. Các bệnh nhân cùng khu nhà trọ với F1 N.T.N, ngày 28/8 lấy mẫu, kết quả dương tính.