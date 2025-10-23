Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong hai ngày 25-26/10

Lực lượng chức năng tạm cấm ô tô tải từ 1,5 tấn trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác).

Ngoài ra, một số tuyến đường sẽ hạn chế phương tiện gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai III trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Công an Hà Nội yêu cầu tất cả phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông, tuân theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng. Khi gặp các xe ưu tiên đang phát tín hiệu, tài xế phải chuyển hướng vào đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất để nhường đường.