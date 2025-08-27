Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9

Chiều 27/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ 28/8 đến ngày 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh) diễn ra Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, để đảm bảo an ninh, an toàn Công an TP có thông báo phân luồng giao thông.

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 6h đến 24h các ngày từ 28/8 đến 5/9.