Hà Nội tái khởi động mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành" hỗ trợ F0 từ xa

Theo đó, bác sỹ và tình nguyện viên của "Thầy thuốc đồng hành" Hà Nội được chia thành 28 tổng đài sẽ chủ động gọi ra theo khu vực địa lý và một tổng đài tiếp nhận thông tin từ người dân. Với các nhóm gọi ra, người dân sẽ nhận cuộc gọi từ số 024 1022.