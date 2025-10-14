Hà Nội tắc khắp ngả trong cơn mưa rả rích

Đình Hiếu| 14/10/2025 09:48

Sáng 14/10, Hà Nội có mưa rải rác 10-20 mm khiến nhiều tuyến đường ùn tắc, dù không xảy ra ngập úng diện rộng.

Trên Đại lộ Thăng Long, đoạn qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia hướng về Khuất Duy Tiến, tình trạng ùn tắc kéo dài. Dưới hầm chui cùng đoạn đường này cũng xảy ra cảnh tương tự.

Tại khu vực trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, một số vũng nước lớn bắt đầu xuất hiện, gây cản trở giao thông.

W-557732515_864096703445603_6838049412077572355_n.jpg
W-562960478_2957909224411387_6965167289739020671_n.jpg
Hầm chui Đại lộ Thăng Long
W-553840881_830430709354797_1912494252751786649_n.jpg
W-563397286_835849365764176_3162607674685097618_n.jpg
W-557605173_1376907157350248_713837832250507038_n.jpg
Hình ảnh được ghi lại tại khu vực SVĐ Mỹ Đình
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ha-noi-tac-khap-nga-trong-con-mua-ra-rich-2452455.html
