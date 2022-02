Hà Nội sẽ tặng đội tuyển bóng đá nữ một tỷ đồng vì giành vé dự World Cup

Tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 7/2, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã đón Xuân Nhâm Dần 2022 trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Theo ông Dũng, nếu tính cả kinh phí hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 (hơn 70 tỷ đồng) thì tổng số đối tượng, số kinh phí hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tăng 17,3% so với cùng kỳ Tết năm 2021.

Do ảnh hưởng của đại dịch nên không khí vui Xuân, đón Tết của người dân Thủ đô trong dịp này rất khác biệt so với mọi năm; không bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người, không khí năm mới kém sôi động hơn mọi năm. Tuy nhiên, các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đảng - Mừng Xuân được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm góp phần làm cho cảnh quan, mỹ quan đường phố thủ đô sáng - xanh - đẹp.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố trong những ngày Tết được giữ vững, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong 9 ngày Tết, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 32 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 24 vụ (42,8%) so với cùng kỳ; phát hiện 28 vụ phạm pháp hình sự, giảm 15 vụ (34,8%) so với cùng kỳ. Đồng thời, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được triển khai xuyên Tết; hoạt động xét nghiệm, tiêm chủng được triển khai bình thường...