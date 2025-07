Hà Nội sắp tăng lệ phí trước bạ, phí cấp biển và phí gửi xe đối với xe xăng, dầu

Với một chiếc Honda Lead có giá khoảng 40 triệu đồng, người mua nay chỉ phải nộp 800.000 đồng lệ phí trước bạ thay vì 2 triệu đồng trước đây. Mức tiết kiệm còn lớn hơn với các dòng xe đắt tiền như Honda Gold Wing, giá hơn 1,2 tỷ đồng – người dùng sẽ bớt được gần 37 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Tuy nhiên, với Chỉ thị 20 của Thủ tướng, chính sách về phí trước bạ, phí gửi xe, phí đăng ký xe tại Hà Nội sẽ có sự phân biệt giữa xe xăng và xe điện.

Tính đến giữa năm 2025, cả nước có khoảng 77 triệu phương tiện đăng ký, trong đó có 74 triệu xe máy và 6,5 triệu ô tô. Riêng quý I/2025, thị trường xe máy ghi nhận mức tiêu thụ 1,32 triệu xe, tăng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, xe máy chạy xăng đang có dấu hiệu giảm: 5 hãng lớn như Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio và SYM chỉ bán được 673.055 xe – thấp hơn gần 88.000 xe so với quý cuối năm 2024. Quý II/2025, 5 hãng này chỉ bán đạt 611.236 xe, giảm khoảng 9,2% so với quý I/2025 nhưng lại tăng 1,34% so với cùng kỳ năm trước.