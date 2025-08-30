'Hà Nội rạng rỡ' thắp sáng Hồ Gươm bằng nghệ thuật 3D Mapping kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping chủ đề “Hà Nội rạng rỡ” do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietsoftpro (Vietsoftpro) tổ chức thực hiện, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Tham dự chương trình có PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hoá & Thể thao Hà Nội, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Vũ Đăng Định - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm…
PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ: “Chương trình trình diễn nghệ thuật 3D Mapping ‘Hà Nội rạng rỡ’ là minh chứng sinh động cho việc khi doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố để phát triển các sản phẩm theo hướng công nghiệp văn hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại mang tới cho công chúng một trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt. Ở đó, lịch sử và văn hóa Hà Nội được tái hiện vừa mang tính giáo dục, vừa giàu cảm xúc, để bất kỳ ai - dù ở lứa tuổi hay góc nhìn nào - cũng tìm thấy sự đồng điệu và niềm tự hào của riêng mình”.
Tháp Rùa bừng sáng lung linh, cùng 5 màn nước được dựng trên mặt hồ Hoàn Kiếm tạo thành tấm phông chiếu lớn giữa không gian mở, ánh sáng hòa quyện cùng hình ảnh, âm nhạc... tất cả tạo nên chương trình “Hà Nội rạng rỡ” với hiệu ứng thị giác mới lạ, đầy cảm xúc cho người xem.
Chương trình đã tái hiện những lát cắt đặc sắc về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội trong hành trình phát triển cùng đất nước. Không chỉ là hoạt động chào mừng sự kiện chính trị - lịch sử trọng đại của dân tộc, đây còn là không gian nghệ thuật công cộng mở, góp phần lan tỏa giá trị di sản đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
“Hà Nội rạng rỡ” gây ấn tượng khi tái hiện những khoảnh khắc lịch sử: từ Chiếu dời đô của vua Lý Công Uẩn, truyền thuyết Hồ Gươm với Lê Lợi trả gươm thần, đến Cách mạng Tháng Tám 1945 và khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình… Ở đó, khán giả được sống lại những thời khắc oanh liệt của đất nước, khi ánh sáng rọi vào Tháp Rùa cũng là lúc lịch sử được đánh thức thiêng liêng và rạng ngời.
Chương trình cũng tái hiện những khoảnh khắc và những âm thanh đời thường quen thuộc, giản dị làm nên hồn cốt Thủ đô: tiếng rao quà mỗi sớm, tiếng ve mùa hạ, tiếng cười rộn rã nơi phố phường, khung cảnh tuyệt đẹp của Hà Nội mùa thu, hình ảnh tươi đẹp của đất nước trong hòa bình…
Hà Nội qua những hình ảnh thân thương đó hiện lên vừa hào hùng vừa gần gũi, vừa mang chiều sâu lịch sử mà vẫn giữ nguyên sự lãng mạn, thanh lịch và bình yên vốn có, một Hà Nội không phô trương, nhưng đẹp đẽ trong từng khoảnh khắc giản dị đời thường.
Ông Đặng Phan Điệp - Tổng giám đốc Công ty Vietsoftpro - Đại diện đơn vị thực hiện, chia sẻ: “Hà Nội rạng rỡ đặc biệt không chỉ với khán giả mà còn cả với ê-kíp thực hiện bởi chúng tôi mong muốn dành tặng thành phố, người dân Thủ đô và cả nước một chương trình nghệ thuật giàu ý nghĩa dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Với ứng dụng công nghệ 3D Mapping, hệ thống màn nước, ánh sáng, laser… chương trình thực sự là bữa tiệc ánh sáng để Hà Nội rạng rỡ, lung linh, qua đó kể câu chuyện lịch sử Hà Nội, con người Hà Nội, chất Hà Nội”.
Trước thành công của “Hà Nội rạng rỡ”, Vietsoftpro là đơn vị thực hiện nhiều chương trình quy mô lớn, góp phần tôn vinh lịch sử - văn hóa dân tộc qua nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping. Dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Thống nhất đất nước (30/4/2025) tại TP.HCM, Vietsoftpro cũng đã gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn 3D Mapping chủ đề “Việt Nam trong tôi” - bữa tiệc ánh sáng - âm nhạc mãn nhãn và khơi gợi niềm tự hào dân tộc.
Chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping “Hà Nội rạng rỡ” sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 20h tối 30/8 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Đây sẽ là cơ hội để công chúng và du khách thêm một lần nữa được sống trong bữa tiệc ánh sáng rực rỡ, hòa mình vào không gian nghệ thuật công cộng đặc sắc, cùng lan tỏa niềm tự hào và tình yêu Hà Nội - Việt Nam.