'Hà Nội rạng rỡ' thắp sáng Hồ Gươm bằng nghệ thuật 3D Mapping kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping chủ đề “Hà Nội rạng rỡ” do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietsoftpro (Vietsoftpro) tổ chức thực hiện, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự chương trình có PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hoá & Thể thao Hà Nội, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Vũ Đăng Định - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm…

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, bà Bạch Liên Hương, ông Vũ Đăng Định tặng hoa các đơn vị tổ chức thực hiện và tài trợ chương trình Hà nội rạng rỡ tối 29/8.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ: “Chương trình trình diễn nghệ thuật 3D Mapping ‘Hà Nội rạng rỡ’ là minh chứng sinh động cho việc khi doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố để phát triển các sản phẩm theo hướng công nghiệp văn hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại mang tới cho công chúng một trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt. Ở đó, lịch sử và văn hóa Hà Nội được tái hiện vừa mang tính giáo dục, vừa giàu cảm xúc, để bất kỳ ai - dù ở lứa tuổi hay góc nhìn nào - cũng tìm thấy sự đồng điệu và niềm tự hào của riêng mình”.