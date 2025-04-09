Hà Nội ra 'tối hậu thư' đối với các bãi xe gầm cầu trước ngày 30/10

Sau vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ra văn bản triển khai Chỉ thị 06/CT-BXD của Bộ Xây dựng, yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý hành lang an toàn đường bộ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu.

Theo đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông sẽ chủ trì phối hợp với các nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ và các cơ quan liên quan để tổng rà soát việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ.