Hà Nội: Quân đội điều xe đến trường chở học sinh thoát điểm ngập sâu

N. Huyền| 30/09/2025 18:03

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn trên diện rộng tại Hà Nội, chiều 30/9, quân đội đã phải điều xe đến trường chở học sinh trong nội đô. Trong khi đó, xã đảo Minh Châu cũng tạm thời đóng đường bộ qua ngầm tràn.

Trước diễn biến phức tạp khi mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh, nguy cơ ngập sâu tại các khu vực trũng, lãnh đạo UBND xã Minh Châu, TP Hà Nội cho biết đã quyết định đóng cửa đường bộ từ Vĩnh Phú (Phú Thọ) vào xã Minh Châu qua ngầm tràn.

Đồng thời, chính quyền địa phương đề nghị người dân tuyệt đối chấp hành quy định về an toàn giao thông và chủ động điều chỉnh lịch trình di chuyển.

556891049_122131254566938943_7120753266601165814_n.jpg
Xã đảo Minh Châu tạm thời đóng đường bộ vào xã. Ảnh: Thùy Vân 

Còn ở bến đò Minh Châu, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát phương tiện và hành khách, nghiêm cấm các phương tiện tự phát chở người vượt sông khi có cảnh báo lũ. Các trường học trên địa bàn cũng được yêu cầu rà soát cơ sở vật chất, sẵn sàng điều chỉnh lịch học khi thời tiết diễn biến xấu.

Trong nội đô, chiều 30/9, xe quân đội đã được điều đến Trường THCS Cổ Nhuế 2 chở học sinh qua đoạn đường ngập sâu. Đây là một trong những điểm trường bị ảnh hưởng nặng nề sau nhiều giờ mưa lớn.

792dcaa9 73b9 4957 8366 a3e92b5981a9.jpeg
Xe quân đội được điều đến Trường THCS Cổ Nhuế 2 để chở học sinh qua điểm ngập. Ảnh: Chụp màn hình 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong chiều và tối nay Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm giông. Nguy cơ úng ngập trên diện rộng còn diễn biến phức tạp. Hiện các trạm bơm Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… đã vận hành 100% công suất để hạ nhanh mực nước trên hệ thống.

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 65 điểm úng ngập. Tình trạng này dự báo sẽ còn kéo dài trong chiều và tối nay nếu mưa lớn tiếp diễn.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ha-noi-quan-doi-dieu-xe-den-truong-cho-hoc-sinh-thoat-diem-ngap-sau-2447719.html
