Hà Nội: Quân đội điều xe đến trường chở học sinh thoát điểm ngập sâu

Trước diễn biến phức tạp khi mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh, nguy cơ ngập sâu tại các khu vực trũng, lãnh đạo UBND xã Minh Châu, TP Hà Nội cho biết đã quyết định đóng cửa đường bộ từ Vĩnh Phú (Phú Thọ) vào xã Minh Châu qua ngầm tràn.

Đồng thời, chính quyền địa phương đề nghị người dân tuyệt đối chấp hành quy định về an toàn giao thông và chủ động điều chỉnh lịch trình di chuyển.