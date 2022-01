Hà Nội: Quận Cầu Giấy "đổi màu", sẽ dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Your browser does not support the audio element.

Thông tin nêu trên được một lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận với PV Dân trí vào trưa 7/1.

Theo vị lãnh đạo này, việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương xứng với tình trạng dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam) đã được quận báo cáo UBND TP Hà Nội tại phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, diễn ra vào sáng 7/1.