Hà Nội phong tỏa cả đoạn phố Đê La Thành để xét nghiệm Covid-19

Chiều 29/11, trao đổi với PV Dân trí, bà Hoàng Hoài Loan - Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) - cho biết, chính quyền vừa tiến hành tạm chắn một đoạn đường trên phố Đê La Thành, mục đích để phục vụ việc xét nghiệm, truy vết các trường hợp liên quan đến các F1 có nguy cơ cao.

Lực lượng chức năng chăng dây, tạm chắn cả một đoạn đường Đê La Thành để xét nghiệm cho người dân chiều 29/11.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, lúc 16h cùng ngày, lực lượng chức năng dùng dây giăng phong tỏa, tạm chắn lối vào đường Đê La Thành. Bên trong khu vực này, người dân xếp hàng ra lòng đường Đê La Thành để lấy mẫu xét nghiệm.

Lực lượng chức năng cũng chăng dây, đặt biển tạm cách ly y tế, từ số nhà 82 đến số nhà 104 đường Đê La Thành.

Đến khoảng 16h40, lực lượng chức năng tháo dây giăng phong tỏa, giao thông qua tuyến đường này được lưu thông trở lại.