Hà Nội: Phát hiện thi thể nam giới nằm bất thường ở hiên tầng cao tòa nhà

Đến khi trời tối, ánh đèn chiếu rọi vào khu vực hiên cao tầng, một số cư dân mới bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông bất động, nằm nguy hiểm sát mép tầng.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng được thông báo. Công an phường Yên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, bảo đảm an toàn cho cư dân và tiến hành các bước điều tra ban đầu.