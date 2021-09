Hà Nội phát hiện thêm ca COVID-19 ở cộng đồng, có thể giãn cách tiếp 7 ngày sau 6/9

Ông Khổng Minh Tuấn khuyến cáo, ở đợt nghỉ lễ 2/9, người dân nên tuyệt đối tuân thủ giãn cách xã hội, tránh tụ tập, ngay cả với người thân trong gia đình, ảnh hưởng đến thành quả chống dịch của toàn thành phố.

Trước đó, làm việc với Hà Nội chiều 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, qua kiểm tra thực tế, vẫn còn một số bất cập. Thứ nhất, người dân vẫn ra đường đông, như vậy chưa đạt kết quả về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Thứ hai, nếu tình hình như hiện nay thì TP kiểm soát được, đối phó tốt với dịch bệnh, nhưng nếu tình hình phức tạp hơn, diễn biến xấu như một số địa phương phía Nam thì TP có thể bị động.

