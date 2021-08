Hà Nội: Ổ dịch mới nhất ở Thanh Xuân thêm 2 ca, tổng 112 ca COVID-19 trong 4 ngày

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 2.842 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.484 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.358 ca.

Xem thêm video đang được quan tâm: