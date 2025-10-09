Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nằm sát hồ Gươm sau khi được mở rộng lên 1,4ha đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Đây là một trong những hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng quảng trường – công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm với quy mô diện tích khoảng 2,14ha.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được mở rộng lên 1,4ha. Ảnh: Phạm Linh

Dự án được chia thành 2 phân kỳ. Trong đó, phân kỳ 1 đầu tư xây dựng phần nổi của quảng trường – công viên. Phân kỳ 2 đầu tư xây dựng công trình ngầm dưới quảng trường – công viên (3 tầng) cùng với công trình ngầm nhà ga C9.