Hà Nội: Người dân xếp hàng nộp hồ sơ nhà ở xã hội từ 2 giờ sáng

Dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội (trước kia là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê mua. Dự án thuộc khu nhà ở Calyx Residence, do Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Đây là một trong số 18 chủ đầu tư có tiềm lực phát triển nhà ở xã hội, được Bộ Xây dựng “chọn mặt gửi vàng” để giới thiệu tới các địa phương.
Mặc dù đến 8 giờ 30 phút, chủ đầu tư mới tiếp nhận hồ sơ nhưng ngay từ 7 giờ, dòng người đã xếp thành hàng dài. Nhóm những người đến sớm nhất cho biết, họ đã túc trực tại đây từ 1 - 2 giờ sáng. Những người có số thứ tự từ 16 - 20 cũng đã cẩn thận đến từ 4 giờ sáng.
|Dù đông người tới nộp hồ sơ nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy, xích mích.
“Mình chịu khổ một chút nhưng hy vọng gia đình sẽ có được căn nhà để ổn định cuộc sống. Bây giờ giá nhà cao quá, không mua nhà ở xã hội thì chẳng biết mua ở đâu”, một người dân cất công đến từ sáng sớm chia sẻ.
Nguyên nhân khiến người đến sớm như vậy là do chủ đầu tư chỉ có thể tiếp nhận và xử lý một lượng hồ sơ nhất định mỗi ngày. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý các Dự án Đầu tư - Chi nhánh Tổng công ty 319, trong buổi sáng ngày 22/10, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận 50 hồ sơ đầu tiên, ai đến sớm sẽ được nộp trước. Nếu tiến độ xử lý nhanh, Tổng công ty sẽ tính toán thu thêm hồ sơ vào buổi chiều.
|Tại điểm thu hồ sơ, các cán bộ liên tục nhắc nhở người dân tìm hiểu kỹ về quy trình nộp và các giấy tờ theo yêu cầu.
|Ban đầu, chủ đầu tư chỉ thu 20 hồ sơ vào buổi sáng. Tuy nhiên, trước cảnh người người dân xếp hàng giữa trưa nắng, Tổng công ty đã quyết định tăng lượng hồ sơ xử lý lên 50 bộ.
Ông Dũng cho biết, con số 50 hồ sơ không phải là giới hạn cố định mà có thể thay đổi tùy theo năng lực xử lý của đội ngũ tiếp nhận. Hiện chủ đầu tư vẫn đang “vừa làm, vừa thí điểm” để nâng cao hiệu quả, đảm bảo phục vụ người dân tốt nhất.
“Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết hết số phiếu trong ngày và quyết tâm hướng tới mục tiêu xử lý 70 hồ sơ/ngày. Tổng công ty luôn phấn đấu phục vụ càng nhiều hồ sơ cho dân càng tốt”, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn.
|Khu nhà ở xã hội nằm trong dự án thương mại có tên Calyx Residence.
Do thuộc dự án Calyx Residence nên khu nhà ở xã hội nằm ngay cạnh các dãy nhà liền kề và shophouse thương mại. Hiện một số căn đang được rao bán với giá hơn 9 tỷ đồng. Trong khi đó, các căn hộ nhà ở xã hội tại dự án chỉ có giá bán 20,6 triệu đồng/m2 và giá thuê mua là 288.527 đồng/m2/tháng.
Công trình nhà ở xã hội bao gồm 4 tòa nhà cao 9 tầng, có 1 tầng hầm và 1 tum, với tổng cộng 466 căn hộ. Trong đó, 419 căn dành để bán và 47 căn cho thuê mua, diện tích dao động từ 40 - 76,6 m2.
|Dự án nhà ở xã hội hiện vẫn đang trong quá trình thi công và dự kiến bàn giao vào quý IV/2026.
|Đối diện khu nhà ở xã hội là dãy nhà liền kề và shophouse.
|Hiện một số căn nhà liền kề đang được rao bán với giá hơn 9 tỷ đồng.
|Lượng cư dân từ khu nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ giúp hoạt động thương mại tại dãy shophouse trở nên sôi động hơn.
Chủ đầu tư sẽ thu hồ sơ tới hết ngày 25/11 và làm việc cả ngày thứ Bảy. Thời gian thu buổi sáng sẽ từ 8 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ. Các mốc thời gian trên đều đã được thay đổi so với ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu nộp hồ sơ ngày càng tăng của người dân. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ là Ban điều hành dự án số 1, đường Cổ Loa, xã Uy Nỗ. Dự án dự kiến sẽ ký hợp đồng từ ngày 24/12 và bàn giao vào quý IV/2026.
Trước đó, vào giữa tháng 9/2025, Hà Nội đã thí điểm hỗ trợ lưu động thủ tục mua nhà ở xã hội tại dự án. Chỉ sau 10 ngày triển khai, các cán bộ đã nhận khoảng 2.000 bộ hồ sơ. Trong những ngày tới, dòng người xếp hàng có thể sẽ còn đông hơn và để có được một suất nộp sớm, việc có mặt từ 4 giờ sáng có lẽ là chưa đủ.
Sắp tới, khu vực huyện Đông Anh cũ sẽ có thêm một dự án khác thu hồ sơ là khu nhà xã hội tại ô đất CT3, thuộc khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc (trước là xã Kim Chung). Thời gian chủ đầu tư tiếp nhận kéo dài từ ngày 10/11 đến ngày 19/12.
Dự án này gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng, tương ứng với 1.100 căn hộ. Giá bán là 18,4 triệu đồng/m2. Giá thuê là 91.700 đồng/m2/tháng; thuê mua là gần 313.000 đồng/m2/tháng.