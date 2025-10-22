Hà Nội: Người dân xếp hàng nộp hồ sơ nhà ở xã hội từ 2 giờ sáng

Dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội (trước kia là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê mua. Dự án thuộc khu nhà ở Calyx Residence, do Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Đây là một trong số 18 chủ đầu tư có tiềm lực phát triển nhà ở xã hội, được Bộ Xây dựng “chọn mặt gửi vàng” để giới thiệu tới các địa phương.

Mặc dù đến 8 giờ 30 phút, chủ đầu tư mới tiếp nhận hồ sơ nhưng ngay từ 7 giờ, dòng người đã xếp thành hàng dài. Nhóm những người đến sớm nhất cho biết, họ đã túc trực tại đây từ 1 - 2 giờ sáng. Những người có số thứ tự từ 16 - 20 cũng đã cẩn thận đến từ 4 giờ sáng.

Dù đông người tới nộp hồ sơ nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy, xích mích.



“Mình chịu khổ một chút nhưng hy vọng gia đình sẽ có được căn nhà để ổn định cuộc sống. Bây giờ giá nhà cao quá, không mua nhà ở xã hội thì chẳng biết mua ở đâu”, một người dân cất công đến từ sáng sớm chia sẻ.