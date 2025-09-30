Hà Nội ngập giữa mênh mông biển nước, nhiều tuyến đường không thể di chuyển

Những đợt mưa lớn vẫn liên tiếp trút xuống Hà Nội khiến rất nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tê liệt, trưa và chiều 30/9.
Phố Tố Hữu thành "con sông dài" nhiều km suốt buổi sáng. Càng về trưa, dấu hiệu nước rút càng không thấy giảm.
Ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn mênh mông biển nước lúc 13h30.
Vị trí ngập sâu nhất ở đây khoảng gần 1 mét.
Tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nước từ hồ Hoàn Kiếm dâng lên kết hợp cùng mưa lớn không kịp thoát gây ngập úng trên diện rộng.
Nước dâng mọi vị trí xung quanh trụ sở Ngân hàng Nhà nước ở nút giao Ngô Quyền - Lý Thái Tổ.
Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt trưa 30/9. Đây là những tuyến phố mỗi lần mưa lớn đều ngập.
Công nhân thoát nước làm việc từ sáng tại khu vực phố Trần Phú nhưng do mưa liên tiếp, cảnh ngập úng ở nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô không giảm.
Phố Nguyễn Phong Sắc cũng trong cảnh tương tự. Các đoạn nước ngập đã hầu như vắng bóng xe cộ do các phương tiện không thể di chuyển qua.
Tài xế ô tô đi qua phố Tô Hiệu tăng ga để phóng qua đoạn ngập sâu.
Một chủ xe phải xuống xử lý sau khi ô tô của anh bị chết máy giữa dòng nước trên phố Tô Hiệu.
Ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Nghĩa Tân - Tô Hiệu mênh mông nước. Người đi xe máy gặp rất nhiều khó khăn.
Tại phố Thái Thịnh, nước dâng cao từ sáng, nhiều đoạn ngập sâu đến gần yên xe máy.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (30/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa to đến rất to.
Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29/9 đến 3 giờ ngày 30/9 có nơi trên 110mm như: trạm Thủy điện Hòa Thuận (Cao Bằng) 125,4mm, trạm Tiên Nguyên 2 (Tuyên Quang) 133,8mm, trạm Trung Tâm 1 (Lào Cai) 161,4mm, trạm Hương Nhượng 2 (Phú Thọ) 118,8mm…
Ngày 30/9, các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm; ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).
Từ đêm 30/9, mưa ở các khu vực trên giảm dần.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.