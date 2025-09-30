Hà Nội ngập giữa mênh mông biển nước, nhiều tuyến đường không thể di chuyển

Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt trưa 30/9. Đây là những tuyến phố mỗi lần mưa lớn đều ngập.

Công nhân thoát nước làm việc từ sáng tại khu vực phố Trần Phú nhưng do mưa liên tiếp, cảnh ngập úng ở nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô không giảm.

Phố Nguyễn Phong Sắc cũng trong cảnh tương tự. Các đoạn nước ngập đã hầu như vắng bóng xe cộ do các phương tiện không thể di chuyển qua.

Tài xế ô tô đi qua phố Tô Hiệu tăng ga để phóng qua đoạn ngập sâu.