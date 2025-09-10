Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) cùng với các hình thái thời tiết cực đoan khác, miền Bắc sẽ có khoảng 3-4 ngày nắng, có thời điểm oi nóng. Mưa rào và giông chỉ xảy ra rải rác ở vài nơi.

Tuy nhiên, từ ngày 14/10, khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường yếu, khiến mưa giông có thể xuất hiện trở lại.

Cụ thể, trong thời kỳ từ đêm 9-13/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; từ khoảng 14-16/10, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong khi đó, các khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa giông, cục bộ mưa rất to. Riêng Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và đêm.