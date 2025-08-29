Hà Nội mưa nặng hạt, người dân trú mưa chờ xem diễu binh

Từ sáng nay (29/8) rất đông người dân đã có mặt tại các tuyến đường nơi đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Càng về chiều và tối lượng người đổ về càng đông.
Dù mưa khá nặng hạt nhưng vẫn có rất đông người dân có mặt tại khu vực này để chờ xem diễu binh. Tại khu vực này, một nhà bạt dã chiến được Bộ Tư lệnh Thủ đô dựng lên để phục vụ nhu cầu của người dân.
Khu vực Hồ Gươm có cả người già, trẻ em và cả người nước ngoài. Tất cả đều mang tâm trạng háo hức, chờ đón sự kiện trọng đại.
Khu vực đường Hàng Bài - Tràng Tiền thông tin, thời điểm 21h30, lực lượng chức năng bắt đầu thiết lập rào chắn để đảm bảo an ninh cho lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào sáng mai (30/8). Người dân tiếp tục đổ về khu vực này mỗi lúc một đông, tâm trạng của ai cũng rất háo hức.
Khu vực đường Lê Duẩn - ga Hà Nội cho biết, dù mưa khá nặng hạt nhưng vẫn có rất đông người dân có mặt tại khu vực này để chờ xem diễu binh. Tại khu vực này, một nhà bạt dã chiến được Bộ Tư lệnh Thủ đô dựng lên để phục vụ nhu cầu của người dân.
Người dân tại các khu vực xếp hàng chờ xem diễu binh đã chuẩn bị sẵn áo mưa và bạt để ứng phó với thời tiết xấu.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (29/8) đến sáng 30/8 tại Hà Nội có mưa rào ngắt quãng, mỗi đợt mưa chỉ kéo dài khoảng 30 phút rồi tạnh, xen kẽ với những giờ tạnh ráo.
Từ trưa 30/8, lượng mưa sẽ tăng lên và chuyển sang mưa vừa, mưa to vào chiều tối cùng ngày và tiếp tục kéo dài đến hết ngày 31/8.
Tại khu vực ngã tư Nguyễn Thái Học- Văn Miếu, người dân gần như đã ngồi kín 2 bên đường. Không khí rất rộn ràng, nhiều gia đình đã mang sẵn đồ ăn, mỳ tôm, nước uống để sẵn sàng ở lại đây đêm nay.
Tại khu vực Bờ Hồ lúc 18h ngày 29/8 đã có rất đông người dân có mặt ở đây để tìm cho mình một chỗ ngồi đẹp nhất để chứng kiến các đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua vào buổi sáng ngày mai (30/8).
Ông Tô Đức Hùng (áo xanh) đến từ Thái Bình chia sẻ: “Từ sáng sớm, tôi đi gần 100 km, đến Hà Nội lúc 14h chiều. Sáu người trong gia đình cùng có mặt tại Bờ Hồ để xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8. Chúng tôi quyết định ở lại qua đêm, vì lo ngại ngày 2/9 sẽ quá đông. Những ngày trước, khi theo dõi các buổi diễu binh, tôi thấy không khí rất hào hùng nên muốn đưa cả gia đình lên xem trực tiếp. Gia đình tôi sẽ cố gắng mùng 2/9 tiếp tục lên để tham dự".
Theo dự kiến sáng 30/8, Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 mới diễn ra, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đến 15h chiều nay (29/8), dọc vỉa hè các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) như Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học... đã có hàng chục nghìn người dân ngồi chờ xem lễ tổng duyệt cấp Nhà nước.
Tại khu vực Hùng Vương - Trần Phú gần Quảng trường Ba Đình nhất, nhiều người dân đã trải áo mưa, bạt và chiếu để giữ chỗ, với mong muốn có được vị trí thuận lợi nhất theo dõi buổi tổng duyệt.
Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, ngày 30/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra chương trình Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Lễ kỷ niệm); để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình Tổng duyệt, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau: