Hà Nội mưa lớn nhất khi nào?

Bảo Anh| 28/09/2025 22:02

Do ảnh hưởng của rìa bão số 10 Bualoi, từ chiều tối 28 đến trưa 30/9, Hà Nội xảy ra đợt mưa lớn, có nơi trên 300mm. Đặc biệt, vào sáng 29/9, mưa trút xuống đúng giờ cao điểm, nguy cơ ngập úng tăng cao.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị trong đêm 28 đến sáng 29/9, nhưng hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng cho miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội.  

Ông Lâm cho biết, Hà Nội bắt đầu có mưa từ chiều tối 28/9 do ảnh hưởng rìa xa của bão số 10. Tuy nhiên, thời điểm này chưa phải là lúc mưa to và gió mạnh nhất tại thủ đô.

W-mua HN TThao.jpg
Bão số 10 gây mưa lớn diện rộng cho thủ đô Hà Nội, nhiều nơi nguy cơ ngập úng. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

"Thời điểm gió mạnh nhất tại Hà Nội sẽ rơi vào khoảng 4-6h sáng 29/9, với cường độ cấp 4-5, giật cấp 6-7", ông Lâm thông tin và cho hay, đây là mức gió "không đáng ngại".

Riêng về mưa, khoảng sau 19h tối nay, mưa sẽ bắt đầu mạnh lên và có thể kéo dài đến hết đầu giờ chiều mai; sau đó, mưa lớn giảm dần nhưng vẫn tiếp diễn đến ngày 30/9.

Theo ông Lâm, cao điểm mưa lớn nhất rơi vào khoảng nửa đêm đến rạng sáng mai, đặc biệt là vào đầu giờ sáng - thời điểm người dân đi làm - nên rất dễ xảy ra ngập lụt nhiều tuyến đường, khu đô thị, khu dân cư vùng trũng thấp.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 10, từ chiều tối nay đến trưa 30/9, TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông; lượng mưa phổ biến từ 80-250mm, có nơi trên 300mm. 

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống úng ngập trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn gửi UBND các phường xã và đơn vị liên quan.

