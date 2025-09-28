Hà Nội mưa lớn nhất khi nào?

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị trong đêm 28 đến sáng 29/9, nhưng hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng cho miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Ông Lâm cho biết, Hà Nội bắt đầu có mưa từ chiều tối 28/9 do ảnh hưởng rìa xa của bão số 10. Tuy nhiên, thời điểm này chưa phải là lúc mưa to và gió mạnh nhất tại thủ đô.