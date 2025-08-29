Hà Nội mưa giông mạnh ở khu vực trung tâm Hoàn Kiếm, Ba Đình tối nay 29/8

Bảo Anh| 29/08/2025 20:01

Dự báo trong những giờ tới (tính từ 19h tối 29/8), các phường, xã như Hồng Hà, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Giảng Võ, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Kim Liên,... sẽ có mưa giông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua (tính đến 19h ngày 29/8), qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang trên khu vực tỉnh Bắc Ninh.

mua ha noi.gif
Nguồn: NCHMF

Vùng mây này đang có xu hướng di chuyển về phía Tây gây mưa giông cho khu vực Hà Nội. Độ phản hồi 35-50dBz.

Dự báo, trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường, xã khác như Hồng Hà, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Giảng Võ, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Kim Liên,... của thành phố Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ha-noi-mua-giong-o-khu-vuc-trung-tam-hoan-kiem-ba-dinh-toi-nay-29-8-2437688.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ha-noi-mua-giong-o-khu-vuc-trung-tam-hoan-kiem-ba-dinh-toi-nay-29-8-2437688.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Hà Nội mưa giông mạnh ở khu vực trung tâm Hoàn Kiếm, Ba Đình tối nay 29/8
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO