Hà Nội mưa giông mạnh ở khu vực trung tâm Hoàn Kiếm, Ba Đình tối nay 29/8

Vùng mây này đang có xu hướng di chuyển về phía Tây gây mưa giông cho khu vực Hà Nội. Độ phản hồi 35-50dBz.

Dự báo, trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường, xã khác như Hồng Hà, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Giảng Võ, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Kim Liên,... của thành phố Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.