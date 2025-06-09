Hà Nội mở bán nhà ở xã hội gần đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giá chỉ 13,6 triệu đồng/m2

Trong đó, số căn nhà ở xã hội để bán là 1.126 căn, số căn nhà ở xã hội cho thuê là 408 căn. Còn lại là 368 căn thuộc quỹ nhà ở thương mại. Dự án được đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng.

Được biết, dự án khu nhà ở xã hội Phú Lãm do CTCP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích đất 45.122 m2 với tổng số căn hộ là 1.902 căn.

Vào tháng 1/2025, khu nhà ở xã hội Phú Lãm đã chuyển bán 408 căn hộ cho thuê với mức giá chỉ 13,6 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, số lượng người đăng ký mua căn hộ không quá nhiều và đây là lý do dự án có thêm đợt mở bán hiện tại.

Một trong những điểm cộng của khu nhà ở xã hội này là yếu tố vị trí. Dự án chỉ cách ga Yên Nghĩa (điểm ga cuối của đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông) khoảng hơn 1 km. Ngoài ra, nơi này còn nằm gần Trường Đại học Đại Nam, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại và một số cụm công nghiệp, nhà máy. Hiện trên thị trường, giá căn hộ tại đây khoảng 48 - 50 triệu đồng/m2.

Cũng tại khu vực quận Hà Đông cũ, vào tháng 3/2025, dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng (nay là xã Đại Thanh) đã mở bán 103 căn hộ với mức giá 13,7 triệu đồng/m2. Trung bình mỗi căn hộ chỉ có giá dao động khoảng từ 479 - 778 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ có những cư dân đang thuê nhà ở xã hội tại đây và đã thuê đủ 5 năm mới đạt điều kiện để mua căn hộ.

Bên cạnh các dự án cũ kể trên, Hà Nội cũng sẽ mở bán mới nhiều khu nhà ở xã hội mới trong năm nay. Chẳng hạn nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (huyện Đông Anh cũ, nay là xã Thiên Lộc) với giá 18,4 triệu đồng/m2; nhà ở xã hội N01 Hạ Đình (huyện Thanh Trì cũ, nay là phường Thanh Liệt) với giá 25 triệu đồng/m2; Rice City Long Châu (quận Long Biên cũ, nay là phường Việt Hưng) với giá 26 - 27 triệu đồng/m2…