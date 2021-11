Hà Nội mở 3 tuyến buýt điện đầu tiên vào tháng 12

Your browser does not support the audio element.

Thông tin nêu trên được Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội Vũ Văn Viện xác nhận với PV Dân trí vào sáng nay (29/11).

Theo đó, UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất về triển khai thực hiện mở thí điểm các tuyến buýt điện trên địa bàn thành phố. Động thái này được căn cứ trên báo cáo của Sở GTVT Hà Nội về phương thức thực hiện và lộ trình dự kiến thực hiện trong năm 2021, 2022 đối với các tuyến xe buýt điện trong thời gian thí điểm.