Hà Nội miễn phí bánh, nước uống, lương khô cho nhân dân xem diễu binh 2/9

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo Ban Tổ chức, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Thủ đô.