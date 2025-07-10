Hà Nội: Loạt ki - ốt khu nhà công nhân hoang phế, nhếch nhác sau khi bị bỏ hoang
Phùng Linh|07/10/2025 07:26
Từng được kỳ vọng là khu dịch vụ sầm uất phục vụ công nhân, nay hàng loạt kiốt tầng một tại khu nhà ở Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) lại đóng cửa im lìm sau loạt sai phạm. Cảnh hoang hóa, cỏ dại phủ kín khiến khu nhà vốn nhộn nhịp bỗng trở nên tiêu điều, xuống cấp.
Hàng loạt kiốt đóng kín cửa, che chắn tạm bợ, nhếch nhác khu nhà ở dành cho công nhân.
Tình trạng xuống cấp trầm trọng sau thời gian hoang hoá tại khu nhà.