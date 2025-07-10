Hà Nội: Loạt ki - ốt khu nhà công nhân hoang phế, nhếch nhác sau khi bị bỏ hoang

Từng được kỳ vọng là khu dịch vụ sầm uất phục vụ công nhân, nay hàng loạt kiốt tầng một tại khu nhà ở Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) lại đóng cửa im lìm sau loạt sai phạm. Cảnh hoang hóa, cỏ dại phủ kín khiến khu nhà vốn nhộn nhịp bỗng trở nên tiêu điều, xuống cấp.

Khu nhà ở công nhân tại xã Thiên Lộc (Hà Nội) được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, trên diện tích 20 ha, gồm 28 tòa nhà (24 tòa 5 tầng và 4 tòa 15 tầng). Đây là dự án thí điểm thuộc sở hữu nhà nước phục vụ nhu cầu về nhà ở cho công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long và các khu công nghiệp lân cận. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội là đơn vị tiếp nhận, có trách nhiệm quản lý, khai thác, vận hành từ năm 2007. Do loạt sai phạm trong quản lý và sử dụng diện tích tầng 1, giữa năm 2017, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu công ty thu hồi các điểm cho thuê không đúng quy định. Tuy nhiên, việc này đã không được các bên liên quan làm quyết liệt dẫn đến thời điểm tổ chức thanh tra (quý II/2024) vẫn còn khoảng 20 điểm chưa được thu hồi, phải ra quyết định cưỡng chế. Đến nay, các ki-ốt khu nhà ở công nhân từng cho thuê trái phép đều trong tình trạng cửa đóng then cài. Khu vực tầng 1 tòa nhà CT1-A đến giờ đang bị bỏ không hoàn toàn. Nhiều hạng mục tại khu nhà có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Hàng loạt kiốt đóng kín cửa, che chắn tạm bợ, nhếch nhác khu nhà ở dành cho công nhân. Vỉa hè quanh các tòa nhà phủ kín cỏ dại, rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, phế liệu chất đống. Tình trạng xuống cấp trầm trọng sau thời gian hoang hoá tại khu nhà. Theo người dân, các kiốt bị bỏ không từ năm 2022, trở thành nơi phóng uế, xả rác thải khiến phần vỉa hè không thể đi lại bình thường. Dự án này được ví như một “khu đô thị kiểu mẫu” cho hơn một vạn công nhân yên tâm “lạc nghiệp". Trái với kỳ vọng của UBND Thành phố Hà Nội cũng như mong mỏi của hàng vạn công nhân, khu “đô thị kiểu mẫu” đi vào hoạt động đã bộc lộ nhiều bất cập khiến hàng nghìn công nhân khó tiếp cận với môi trường sống chưa đảm bảo.