Hà Nội lo ngại lây lan dịch dịp Noel, xây dựng kịch bản 3.000 ca mỗi ngày

Xây dựng kịch bản ứng phó khi số F0 tăng lên 3.000 ca/ngày

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp được Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của người dân triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống nên dù số ca bệnh bình quân gia tăng mạnh, nhưng thành phố vẫn kiểm soát được tình hình.