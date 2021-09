Hà Nội lắp đặt camera quét mã QR code tại 67 chốt kiểm soát

Theo đó, trước khi tham gia giao thông, công dân kê khai đầy đủ thông tin cá nhân bằng điện thoại di động, máy tính bảng... có kết nối internet tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.g... hoặc trên ứng dụng VNEID.



Sau khi kê khai đầy đủ, hệ thống cho phép xuất/lưu mã QR. Khi công dân đi qua các chốt kiểm soát chỉ cần xuất trình mã QR để cán bộ đối chiếu.



Hệ thống camera quét mã QR được hỗ trợ hoàn toàn trên nền tảng ứng dụng của Bộ Công an tại trang kiemdich.dancuquocgia.gov.vn, cài đặt đơn giản và thời gian quét rất nhanh trong khoảng từ 2-5 giây.



Camera có dây nối kéo dài, được đặt cố định giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc gây nguy cơ lây nhiễm, tiết kiệm thời gian và bảo đảm cho công dân đi chuyển an toàn...



Sau khi quét, hệ thống của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) sẽ tự động kiểm tra thông tin.



Đây là các phần mềm được xác thực bởi hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, có thể xác định được các trường hợp F0, F1 và những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin để hạn chế hoặc cho phép công dân nhanh chóng qua chốt; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.



Trung tá Đinh Ngọc Đạo - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, mã QR được xuất/lưu trên các ứng dụng này có giá trị trong vòng 72 tiếng, phục vụ cho quá trình đi lại của công dân được thuận tiện, nhanh chóng.



Ứng dụng phần mềm VNEID và trang Web suckhoe.dancuquocgia.gov.vn với giao diện dễ sử dụng, tạo tiện lợi hơn cho người dân, tăng tốc độ xử lý tự động của hệ thống kiểm soát di chuyển, giúp xử lý nhanh chóng thông tin, tránh ùn tắc tại các chốt.

Hệ thống camera quét mã QR được hỗ trợ hoàn toàn trên nền tảng ứng dụng của Bộ Công an tại trang kiemdich.dancuquocgia.gov.vn. Việc quét mã diễn ra thuận tiện, nhanh chóng chỉ trong khoảng 3 giây. Sau khi quét, hệ thống của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) sẽ tự động kiểm tra thông tin. Các chốt lắp đặt hệ thống camera quét mã QR thông qua webcam cải thiện tốc độ quét so với quét qua camera của điện thoại... Ngoài ra, việc sử dụng máy tính cho phép thao tác dễ dàng, thân thiện. Hệ thống đảm bảo an toàn, nhanh chóng. Camera có dây nối kéo dài, được đặt cố định giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc gây nguy cơ lây nhiễm, tiết kiệm thời gian và bảo đảm cho công dân đi chuyển an toàn...