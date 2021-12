Hà Nội lập 10 chốt quanh Nhà thờ Lớn, giáo dân có giấy mời mới được vào

Your browser does not support the audio element.

Ngày 23/12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 dịp Lễ Giáng sinh năm 2021.