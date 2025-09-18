Hà Nội là nơi ngắm lá mùa thu tuyệt vời ở châu Á

Tản bộ quanh hồ Hoàn Kiếm là cách tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng sắc đỏ và vàng của mùa thu Hà Nội. Tờ Time Out đã đưa Hà Nội vào danh sách những điểm ngắm lá thu tuyệt vời ở châu Á.
Tỉnh Ibaraki, Nhật Bản ở phía đông bắc Tokyo là điểm đến như mơ vào mùa thu. Những bụi cây kochia làm đỏ rực sườn đồi trong công viên Hitachi ở thành phố Hitachinaka, còn cây bạch quả trải thảm vàng ở thành phố Mito. Bạn nên đến thác Fukuroda và chùa Eigenji ở Daigo, hoặc lên núi Tsukuba để ngắm mùa thu tuyệt đẹp. Khi đến hồ Ryujin, bạn nên chèo thuyền kayak để lướt qua những tán lá thu rực rỡ. Thời điểm lý tưởng nhất để đến Ibaraki là vào tháng Mười một.
Đảo Nami, Hàn Quốc là bối cảnh của phim truyền hình Hàn Quốc Bản tình ca mùa Đông năm 2002. Đảo hình bán nguyệt này chỉ cách Seoul một quãng ngắn và có thể đến bằng phà, tàu cao tốc hoặc trượt zipline. Bạn hãy đến đường Metasequoia để chiêm ngưỡng những tán cây màu cam và dạo bước trên con đường vàng rực rỡ Ginkgo Tree. Thêm một điều rất tuyệt là đạp xe quanh đảo và chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc Maternal Love khổng lồ. Tháng 10-11 là thời điểm tuyệt vời để đến đây.
Khu thắng cảnh quốc gia Alishan (A Lý Sơn), Đài Loan(Trung Quốc) đẹp đến ngỡ ngàng vào mùa thu với những cây bách đỏ, cây phong và thông đỏ khổng lồ. Để ngắm lá phong bạn nên đến đài quan sát trên núi Ogasawara, núi Duigaoyue và chùa Ciyun. Ngồi trên chuyến tàu hơi nước uốn lượn quanh các sườn núi, bạn sẽ chiêm ngưỡng cảnh núi rừng tuyệt đẹp. Nếu có thể, bạn thử đi bộ trên đường mòn Eryanping để ngắm hoàng hôn, hoặc đạp xe dọc theo đường Manzhu để "đuổi theo" những chuyến tàu. Bạn cũng đừng quên thưởng thức trà ô long trứ danh và bánh donut tại phố cổ Fenqihu. Tháng 11-12 là thời điểm lý tưởng để đi.
Công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới, Trung Quốc khoác lên chiếc áo cam đỏ rực rỡ khi vào thu. Tản bộ dọc theo dòng suối Golden Whip, đi thuyền tham quan hồ Bảo Phong để chiêm ngưỡng lá phong và cây bạch quả chuyển màu. Đi thang máy Bách Long (thang máy ngoài trời cao nhất thế giới) để lên đỉnh núi là một trải nghiệm ngắm lá thu vô cùng ngoạn mục. Tháng Mười là thời điểm tốt nhất để ghé thăm.
Hà Nội, Việt Nam rực rỡ sắc màu khi vào thu. Tản bộ quanh hồ Hoàn Kiếm là cách tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng sắc đỏ và vàng của mùa thu. Tết Trung thu đường phố trở nên lung linh, mê hoặc với ánh sáng từ những chiếc đèn lồng nhiều hình dạng và kích cỡ. Hãy đến vào tháng Mười để chiêm ngưỡng một mùa thu lãng mạn.
Kyoto, Nhật Bản có rất nhiều lễ hội vào mùa thu. Lễ hội Arashiyama Momiji có diễu hành thuyền, trà đạo và đi bộ đường dài. Lễ hội Gion Odori có trình diễn múa của geisha, còn lễ hội Lửa Hitaki-sai tại Fushimi Inari là tạ ơn các vị thần đã ban cho mùa màng bội thu. Mùa thu cũng là thời điểm để thưởng thức hạt dẻ hấp ăn với cơm, nấm matsutake nướng và bí đỏ. Tháng Mười một là thời điểm tốt nhất để đến Kyoto.
Vườn quốc gia Cửu Trại Câu, Trung Quốc có cảnh sắc mùa thu thuộc hàng đẹp nhất Trung Quốc. Nằm ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên, Cửu Trại Câu có 3 thung lũng xếp theo hình chữ Y trải dài khắp vườn quốc gia. Các hồ nước trong thung lũng mang đến khung cảnh tuyệt đẹp với sắc đỏ và vàng phản chiếu trên mặt nước xanh biếc. Hãy đến đây vào tháng Mười để chiêm ngưỡng cảnh thu tuyệt đẹp.