Hà Nội là nơi ngắm lá mùa thu tuyệt vời ở châu Á

Khu thắng cảnh quốc gia Alishan (A Lý Sơn), Đài Loan(Trung Quốc) đẹp đến ngỡ ngàng vào mùa thu với những cây bách đỏ, cây phong và thông đỏ khổng lồ. Để ngắm lá phong bạn nên đến đài quan sát trên núi Ogasawara, núi Duigaoyue và chùa Ciyun. Ngồi trên chuyến tàu hơi nước uốn lượn quanh các sườn núi, bạn sẽ chiêm ngưỡng cảnh núi rừng tuyệt đẹp. Nếu có thể, bạn thử đi bộ trên đường mòn Eryanping để ngắm hoàng hôn, hoặc đạp xe dọc theo đường Manzhu để "đuổi theo" những chuyến tàu. Bạn cũng đừng quên thưởng thức trà ô long trứ danh và bánh donut tại phố cổ Fenqihu. Tháng 11-12 là thời điểm lý tưởng để đi.