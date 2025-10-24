Hà Nội kỳ vọng có ngay các doanh nghiệp từ trường đại học trong năm nay

Thông tin được ông Trần Anh Tuấn nêu trong Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 271/2025/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên địa bàn Thủ đô chiều 23/10. Hội nghị do UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức.

Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội cho biết cùng với 6 Nghị quyết của thành phố về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị định 271 ra đời góp phần hoàn thiện chuỗi khép kín từ đặt hàng – nghiên cứu – bồi hoàn – thương mại hóa – sandbox, hướng tới thành lập doanh nghiệp từ các trường đại học ngay trong năm nay.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Du Lam

Trước đó, phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh khẳng định Nghị định 271 đã “phá vỡ rào cản” trong việc đưa khoa học, công nghệ gắn kết với cuộc sống.

Ông nhấn mạnh Nghị quyết là “đột phá về thể chế”, hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội đưa các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học gắn chặt với đời sống.