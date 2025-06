Hà Nội kiểm tra công tác vận hành Hệ thống thông tin theo mô hình mới

Đoàn công tác của UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công tác vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa điểm Dịch vụ công số 3 Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Báo cáo đoàn công tác, Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết, từ tháng 6/2025, MobiFone đã phối hợp cùng Trung tâm phục vụ Hành chính công Hà Nội triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống do MobiFone triển khai xây dựng đã đáp ứng các yêu cầu về việc thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn trình điện tử trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên toàn địa bàn Thành phố Hà nội cũng như các yêu cầu về an ninh an toàn thông tin.

