Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa, đếm ngược chào năm mới 2022

Thông tin nêu trên được một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trao đổi với PV Dân trí vào sáng 30/12.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội trong dịp cuối năm Tết Dương lịch, đồng thời do dịch bệnh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đang ở cấp độ 3 nên các hoạt động chào đón năm mới 2022 trên địa bàn đều dừng lại.