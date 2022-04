Hà Nội: Không lấy kết quả thi lớp 10 làm tiêu chí đánh giá thi đua

Vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022; tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội Năm học 2022-2023, công tác tuyển sinh trẻ mầm non, lớp 1, lớp 6 của các trường thuộc thành phố Hà Nội giữ ổn định về phương thức như năm học 2021-2022. Cụ thể, các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập tuyển sinh theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Nhằm tạo thuận lợi cho gia đình học sinh, Hà Nội vẫn áp dụng song song hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp. Tùy theo điều kiện cụ thể, phụ huynh học sinh có thể lựa chọn một trong hai hình thức tuyển sinh này.