Hà Nội: Hơn 2.900 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy đang hoạt động

Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy được Hà Nội liệt kê gồm: Do sự cố hệ thống thiết bị điện (696 vụ); do sơ xuất khi sử dụng nguồn lửa (92 vụ); do sự cố máy móc (21 vụ). Ngoài ra, còn có 38 vụ cháy do thắp hương, đốt vàng mã, rò khí gas, hàn cắt kim loại…

UBND TP Hà Nội đánh giá, tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp tại các khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, nhà kết hợp sản xuất kinh doanh. Các vụ cháy này có quy mô không lớn, gây thiệt hại không nhiều về tài sản nhưng thiệt hại nghiêm trọng về người.