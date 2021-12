Hà Nội hỏa tốc triển khai phương án điều trị người mắc Covid-19 tại nhà

Your browser does not support the audio element.

Chỉ đạo nêu trên thể hiện trong Công điện số 26/CĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký, ban hành ngày 2/12 gửi lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn thành phố.

Nội dung công điện thể hiện, trong thời gian từ ngày 25/11 đến 1/12, Hà Nội ghi nhận 1.751 ca mắc Covid-19, trong đó tỷ lệ số ca mắc ngoài cộng đồng chiếm 38%. Nhiều chùm ca bệnh đã được phát hiện, khoanh vùng, cách ly, phong tỏa, tuy nhiên số ca mắc vẫn cao và vẫn phát sinh thêm các ca bệnh mới.