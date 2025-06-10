Hà Nội hỏa tốc thông báo linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó bão số 11

Thanh Hùng| 06/10/2025 09:21

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc thông báo tới các trường về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo), linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, căn cứ bản tin dự báo lúc 5h ngày 6/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 11 (Matmo) đã đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh. Khu vực Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão, tuy nhiên từ trưa đến đêm 6/10 có khả năng mưa to, cục bộ mưa rất to (50–100mm, có nơi trên 150mm), có nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém.

z7085626605685_dea13b20342085283dd16592e8da322b.jpg
Học sinh Hà Nội nghỉ học trực tiếp và học online theo phương án của trường tại nhà. Ảnh: Thanh Hùng.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú…; khơi thông, gia cố kịp thời để phòng ngập úng, sạt lở.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở GD-ĐT để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Hôm nay, 6/10, Sở GD-ĐT Hà Nội cho toàn bộ hơn 2,3 triệu học sinh nghỉ học để phòng ảnh hưởng của bão Matmo.

