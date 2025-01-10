Hà Nội hỗ trợ 55 tỉ đồng cho 5 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 10

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội quyết định hỗ trợ 55 tỉ đồng cho Quỹ Cứu trợ của 5 tỉnh.

Trong đó, Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi tỉnh được hỗ trợ 15 tỉ đồng; Quảng Trị và Ninh Bình mỗi tỉnh 10 tỉ đồng; Thanh Hóa 5 tỉ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự chia sẻ, góp sức của các địa phương trong cả nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh sẽ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.