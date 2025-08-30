Hà Nội FC khởi đầu tệ hại, HLV Makoto chờ phép màu mang tên Hendrio

Hà Nội FC bộc lộ nhiều vấn đề

Hà Nội FC đặt mục tiêu vô địch V-League 2025/2026 để kỷ niệm 20 năm thành lập CLB. Tuy nhiên, đội chủ sân Hàng Đẫy lại có khởi đầu không thuận lợi khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 vòng đấu.

Những thất bại trước hai đội bóng ngành công an là Công an TPHCM và CAHN, cùng trận hòa thất vọng trước HAGL khiến Hà Nội FC bộc lộ nhiều điểm yếu. Sau trận thua CAHN, HLV Makoto thừa nhận: “Chúng tôi đá với tư cách sân khách nhưng thực ra trận này cũng ở Hàng Đẫy. Đội đã xác định khó khăn và kết quả thật đáng buồn. Hà Nội FC sau khi bị dẫn 2 bàn đã để lộ nhiều khoảng trống”.

Ngoại binh của Hà Nội FC chưa cho thấy sự hòa nhập tốt (Ảnh: Dương Thuật).

Để chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026, Hà Nội FC đã chiêu mộ các ngoại binh mới là Adriel, Willian Maranhão và Fernando. Bên cạnh đó, tiền vệ Hendrio được đăng ký theo diện nhập tịch nhưng chưa ra sân do thủ tục chưa hoàn tất.

Dù được HLV Makoto trao cơ hội, cả Adriel, Willian Maranhão và Fernando vẫn đang trong quá trình hòa nhập. Sự kết nối với đồng đội còn hạn chế, khả năng tạo đột biến ở các pha tấn công dễ bị bắt bài.

Tại V-League, để cạnh tranh ngôi vô địch, các đội bóng buộc phải sở hữu những ngoại binh chất lượng – những “cỗ máy săn bàn” thực thụ. Trong lịch sử thống trị giải đấu, Hà Nội FC luôn có những ngoại binh xuất sắc bậc nhất. Nhưng vài năm trở lại đây, ngoại binh lại trở thành điểm yếu của đội bóng Thủ đô.

Willian Maranhão chưa để lại nhiều dấu ấn dù được trao cơ hội (Ảnh: Dương Thuật).

Lucao là chân sút hiếm hoi thể hiện được đẳng cấp ở V-League, nhưng Hà Nội FC đã để anh chuyển đến Đà Nẵng và không quay lại Hàng Đẫy. Sau trường hợp này, hầu hết các tiền đạo ngoại mà đội chiêu mộ đều gây thất vọng.

Ngoài vấn đề tuyển chọn ngoại binh, một nguyên nhân khác khiến các bản hợp đồng “bom tấn” chưa tỏa sáng như kỳ vọng là chất lượng cầu thủ nội. Việc nhiều trụ cột lần lượt rời đi trong 4 năm qua khiến Hà Nội FC suy yếu, thậm chí còn thua kém đối thủ trực tiếp.

Những Văn Kiên, Văn Vĩ, Văn Đạt sau khi rời Hà Nội FC đã vô địch V-League cùng Nam Định. Các ngôi sao như Bùi Hoàng Việt Anh, Đình Trọng và Quang Hải cũng đang thăng hoa trong màu áo CAHN.

Trong khi đó, Hà Nội FC vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Văn Quyết. Các cầu thủ như Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng và Tuấn Hải đang có phong độ không tốt. Lứa trẻ gồm Xuân Tú, Hai Long, Văn Tùng vẫn chưa thể hiện được bản lĩnh ở những trận cầu lớn.

Chờ phép màu mang tên Hendrio﻿

Sau 3 trận đấu tại V-League 2025/2026 không biết đến chiến thắng, Hà Nội FC khiến người hâm mộ lo lắng khi yếu ở cả phòng ngự lẫn tấn công.

Chia sẻ về màn trình diễn của đội, HLV Makoto thừa nhận: “Có nhiều lý do dẫn đến sự khởi đầu không tốt của chúng tôi. Một tuần trước đội mới có đủ lực lượng, vì thế đội hình chưa ăn khớp. Tôi đến đây với kỳ vọng giúp Hà Nội FC vô địch V-League nhưng kết quả hiện tại không tốt. Quyết định về chiếc ghế của tôi thuộc về lãnh đạo CLB. Sắp tới V-League có quãng nghỉ, chúng tôi sẽ có thời gian để cải thiện”.

HLV Makoto thừa nhận Hà Nội FC đang gặp nhiều vấn đề (Ảnh: Dương Thuật).

HLV Makoto đã nhìn ra vấn đề của Hà Nội FC, nhưng việc giải quyết không đơn giản, nhất là khi lịch thi đấu phía trước khá nặng. Họ sẽ gặp Thể Công Viettel ở 2 trận liên tiếp (Cúp Quốc gia và V-League). Nếu toàn thua, khả năng HLV Makoto bị sa thải là rất cao. Ngược lại, nếu vượt qua được đội bóng áo lính, ông sẽ tự cứu được chiếc ghế của mình, đồng thời có thể chờ vào phép màu mang tên Hendrio.

Hiện tại, Hendrio đang gấp rút hoàn tất thủ tục nhập tịch để thi đấu cho Hà Nội FC với tên gọi Đỗ Hoàng Hên. Nếu quá trình này thuận lợi, cựu cầu thủ Nam Định sẽ kịp góp sức cho đội bóng Thủ đô.

Hendrio là một trong những tiền vệ sáng tạo bậc nhất V-League khi khoác áo Bình Định và Nam Định. Cầu thủ sinh năm 1994 có khả năng cầm nhịp, tung ra những đường chuyền sắc bén mở ra cơ hội cho tiền đạo. Khi còn ở Nam Định, Hendrio và Xuân Son từng trở thành “song sát” đáng sợ nhất V-League.

Hendrio là bản hợp đồng được kỳ vọng rất lớn của Hà Nội FC, nhưng chưa thể ra sân (Ảnh: HNFC).

Trong bối cảnh Văn Quyết, Hùng Dũng và Hai Long đều có phong độ chưa tốt, nếu Hendrio sớm hoàn tất thủ tục nhập tịch và ra sân, người hâm mộ có quyền kỳ vọng Hà Nội FC sẽ lột xác. Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao tập thể. Trước khi Hendrio đủ điều kiện thi đấu, HLV Makoto cần tận dụng quãng nghỉ FIFA Days tháng 9 để khắc phục những điểm yếu. Bằng không, khi phép màu mang tên Hendrio chưa kịp xuất hiện, rất có thể ông thầy người Nhật Bản sẽ không còn giữ được chiếc ghế của mình.