Hà Nội FC gây bất ngờ với “bom tấn” từng vô địch cúp C1 châu Âu

HLV trưởng Hà Nội FC được đánh giá là “bom tấn” trên băng ghế huấn luyện khi đội bóng Thủ đô công bố Harry Kewell sẽ đảm nhiệm “ghế nóng”. Động thái này của Hà Nội FC nhận được nhiều sự chờ đợi của người hâm mộ khi Harry Kewell là cựu danh thủ Liverpool, từng vô địch cúp C1 châu Âu mùa giải 2004/2005.

Harry Kewell trở thành HLV trưởng Hà Nội FC.

Sinh năm 1978, Harry Kewell là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Khi còn thi đấu, Kewell từng thi đấu cho Liverpool từ năm 2003 đến 2008. Trong màu áo ĐT Australia, Kewll ghi được 17 bàn trong 56 trận ra sân, từng dự hai kỳ World Cup 2006 và 2010.

Sau khi giải nghệ, Harry Kewell bắt đầu sự nghiệp huấn luyện khi dẫn dắt U21 Watford năm 2015. Vị chiến lược gia này bắt đầu trở thành HLV trưởng vào năm 2017 khi dẫn dắt Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet.

Harry Kewell tới châu Á làm việc vào năm 2024 khi nhận lời dẫn dắt Yokohama F. Marinos. Ông cùng đội bóng Nhật Bản giành ngôi á quân 2023/2024.

HLV Harry Kewell được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội FC trở lại mạnh mẽ tại V-League, cũng như mục tiêu vươn ra đấu trường châu lục. Trong khi đó, ông Yusuke Adachi sẽ trở lại vị trí giám đốc kỹ thuật sau ba trận đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền.