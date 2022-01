Hà Nội được xếp vào nhóm điểm đến hấp dẫn nhất thế giới

Cụ thể, trang web Trip Advisor xếp hạng thành phố Hà Nội đứng thứ 2 trong danh sách top 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất châu Á và đứng thứ 6 trong danh sách top 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất thế giới. Trang du lịch trực tuyến Worldpackers (Mỹ) giới thiệu Thủ đô Hà Nội là 1 trong 10 thành phố có mức chi rẻ nhất thế giới dành cho người nước ngoài. Tạp chí Time (Mỹ) bình chọn Thủ đô Hà Nội là 1 trong 3 điểm đến của Việt Nam vào top 100 nơi tuyệt vời nhất thế giới, 3 điểm đến gồm: Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc (Kiên Giang).



Tiếp đó, trang Holidu (Anh) chuyên về du lịch quốc tế, xếp Thủ đô Hà Nội ở vị trí thứ 18 (Thành phố Hồ Chí Minh thứ 21, Hội An thứ 32) trong danh sách 147 thành phố tuyệt nhất để làm việc và nghỉ ngơi trên thế giới. Cơ quan phân tích Deep Knowledge Analytics (DKA) xếp Thủ đô Hà Nội vào danh sách 50 thành phố ứng phó với đại dịch tốt nhất thế giới, ở vị trí thứ 44, trong tổng số 72 thành phố du lịch được DKA phân tích, xếp trên cả Athens của Hy Lạp hay Bucharest của Romania.



Cẩm nang du lịch uy tín Forbes Travel Guide (Mỹ) công bố danh sách bảng xếp hạng các khách sạn, nhà hàng và spa cao cấp đạt chuẩn 5 sao. Trong đó, Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội năm thứ hai liên tiếp được xếp hạng cao nhất. Bên cạnh đó, Travelers' Choice Awards 2021 là chuỗi giải thưởng do TripAdvisor tổ chức đã xếp hạng Khách sạn Hanoi La Siesta Diamond (Hà Nội) đứng ở vị trí đầu tiên trong top 25 khách sạn tầng thượng đẹp nhất thế giới. Việt Nam có 4 khách sạn lọt danh sách này gồm: Hanoi La Siesta Diamond (Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), La Sinfonia del Rey (Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Peridot Grand Hotel (Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội), JM Marvel Hotel & Spa (Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội).



Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, năm 2021, ngành Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển du lịch, xây dựng và nâng cấp, khởi động nhiều sản phẩm du lịch trong tình hình mới, thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 để thu hút khách du lịch đến Thủ đô. Cơ quan quản lý du lịch cũng như các doanh nghiệp lữ hành, điểm đến đã chủ động cơ cấu lại sản phẩm du lịch mới tập trung thu hút khách du lịch nội địa với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, hấp dẫn được giới thiệu tới du khách, có sự hợp tác giữa điểm đến, cơ sở lưu trú du lịch, hãng vận chuyển với các liên minh kích cầu du lịch trên địa bàn.



Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại thị trường, năng lực quản trị, tiếp tục duy trì vị trí cạnh tranh, sẵn sàng để bước qua khó khăn, sớm đạt mục tiêu phục hồi và phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Đinh Thuận