Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh 2/9

26/08/2025

Hà Nội sẽ dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí để phục vụ nhân dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Ngày 26/8, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn về việc lắp dựng nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80.

Người dân hào hứng chờ chào đón các khối diễu binh, diễu hành trong buổi tổng hợp luyện lần 2, ngày 24/8.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn thống nhất với phương án của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); khu vực đối diện số 14B Lê Trực (phường Ba Đình), để phục vụ nhân dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80.

Đồng thời, giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, tổ chức lắp dựng, quản lý, trông coi các nhà bạt; bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện.

UBND các phường nêu trên có trách nhiệm hỗ trợ Bộ Tư lệnh Thủ đô bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt thời gian triển khai.

