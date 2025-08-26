Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh 2/9

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn thống nhất với phương án của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); khu vực đối diện số 14B Lê Trực (phường Ba Đình), để phục vụ nhân dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80.