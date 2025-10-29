Hà Nội dự kiến mức trần phí trông giữ trẻ sau giờ học là 12.000 đồng/giờ

Hà Nội vừa công bố dự thảo Nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) từ năm học 2025-2026.

Theo dự thảo, Nghị quyết sẽ áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.